Silahı zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi öldüren Saliha'ya, 12,5 yıl hapis
KONYA'nın Çumra ilçesinde, başına silah dayayıp kendisini ilişkiye girmeye zorladığı öne sürülen Sadık Akman'ı (34), buluştuğu gar tuvaletinde tabancayla vurarak öldüren Saliha Ö. (26), 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
KONYA'nın Çumra ilçesinde, başına silah dayayıp kendisini ilişkiye girmeye zorladığı öne sürülen Sadık Akman'ı (34), buluştuğu gar tuvaletinde tabancayla vurarak öldüren Saliha Ö. (26), 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Çumra ilçesinde yaşayan 8 yıllık evli Saliha Ö., 29 Ocak günü ilişkisi olduğu iddia edilen evli Sadık Akman'ı, İzzetbey Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'ndeki tren garının tuvaletinde tabancayla vurdu. Akman, kaldırıldığı Çumra Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Saliha Ö. ise olay yerine gelen polise teslim oldu. 2 çocuk annesi Saliha Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Saliha Ö. hakkında Cumhuriyet Savcısı tarafından 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianame Konya 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Saliha Ö., SEGBİS ile katıldı. Saliha Ö. ve Akman'ın aileleri ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti savunmaların ardından tüm delil ve belgelerin toplandığını belirterek kararını açıkladı. Saliha Ö., 'tahrik altında adam öldürme' suçundan 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.