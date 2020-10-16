Senaryosunu Gamze Özer'in kaleme aldığı Sihirli Annem dizisinin tekrar çekileceği gündeme geldi. Sihirli Annem oyuncuları kimler? Sihirli Annem ne zaman başlayacak 2020? Sihirli Annem 2020 hangi kanalda başlayacak?

SİHİRLİ ANNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2020?

Acun Ilıcalı'nın kısa bir süre önce ortaya çıkan yeni kanalı için özel olarak çekilecek. 20 bölümlük olacak dizinin oyuncu kadrosu ise açıklanmadı.

SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI KİMLER?

İnci Türkay,

Şahap Sayılgan,

Nevra Serezli,

Ebru Karanfilci,

Metin Serezli,

Gül Onat,

Defne Joy Foster