Sıcaktan bunalan çocuklar fıskiye ile serinledi

Malatya'da sıcaktan bunalan çocuklar, belediyenin parkları sulamak için açtığı fıskiyelerin altına girerek serinledi.

Hava sıcaklığının öğle saatlerinde 40 dereceye kadar çıktığı Malatya'da, sıcaktan bunalan çocuklar serinlemek için ilginç yöntemler buluyor. Parklar sulandığı esnada bu durumdan faydalanan çocuklar, kendilerini tazyikli suyun önüne atarak serinlemeye çalışıyor.

Hidayet Mahallesi'ndeki bir parkta kameralara yansıyan anlarda, çocuklar park sulaması yapan belediye kamyonunu görünce kendilerini suyun önüne attı. Ağaçlar sulanırken, çocuklar da serinlemenin keyfini yaşıyor. - MALATYA