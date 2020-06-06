Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı

80'li yılların ortasında Maksim Gazinosu'nun oryantal dansçısı olarak mesleğe başlayan 49 yaşındaki sanatçı Sibel Can'ın yıllar önce katıldığı bir sünnet törenindeki dans görüntüleri ortaya çıktı.

DANSÖZ OLARAK SAHNEYE ÇIKTIĞI ANLAR GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Henüz 14 yaşındayken dansa merak saran sanatçı Sibel Can'ın, dansöz olarak sahneye çıktığı anlar ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ünlü sanatçının, henüz genç yaşlarda olmasına rağmen salonu dolduran misafirleri fazlasıyla eğlendirdiği görülüyor.