Shakhtar Donetsk - Vfl Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Shakhtar Donetsk, yarın rövanş karşılaşmasını kendi evinde yapacak. Peki Shakhtar Donetsk - Vfl Wolfsburg maçı ne zaman ve hangi kanalda olacak?

04.08.2020 12:38 | Son Güncelleme: 04.08.2020 13:33

Erken final niteliği taşıyan Shakhtar Donetsk - Vfl Wolfsburg maçında avantaj Shakhtar Donetsk'de yer alıyor. İlk maçı 2-1 kaybeden Wolfsburg bir üst tura çıkmak için deplasmanda en az 1 farklı galibiyet alması gerekiyor. Shakhtar Donetsk - Vfl Wolfsburg maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta olacak?

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SHAKTAR DONETSK - VFL WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Shakhtar Donetsk - Vfl Wolfsburg maçının 2. turu yarın akşam saat 19:55'de oynanacaktır. Yani maç 5 Ağustos 2020 Çarşamba günü oynanacaktır.

Maç ev sahibi Shaktar Donetsk'in stadı olan Metalist Oblast'da oynanacaktır.

SHAKTAR DONETSK - VFL WOLFSBURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Shakhtar Donetsk - Vfl Wolfsburg maçı 5 Ağustos Çarşamba günü akşam saat 19:55'de başlayacaktır.

SHAKTAR DONETSK - VFL WOLFSBURG MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Shakhtar Donetsk - Vfl Wolfsburg UEFA 2. tur karşılaşması Bein Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanacaktır. Maçı Bein Sports'u açarak izleyebilirsiniz. Bein sports frekans bilgilerini de aşağıya ekleyelim.

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V (Dikey)

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4