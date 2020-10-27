Shakhtar Donetsk - Inter UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün grupların ikinci karşılaşmalarının müsabakaları oynanacak. Peki Shakhtar Donetsk - Inter maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir?

SHAKHTAR DONETSK - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Shakhtar Donetsk - Inter maçı 27 Ekim Salı günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 20:55 'de başlayacaktır.

SHAKHTAR DONETSK - INTER MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Shakhtar Donetsk - Inter maçını Bein Sports 2 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarında da yayınlanacak.

SHAKHTAR DONETSK - INTER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Kiev Olimpiyat Stadyumu, Kiev'da oynanacak.