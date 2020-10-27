SGK, KYK Borç yapılandırmasında son başvuru tarihi ne zaman? KYK borç yapılandırması ne zaman? SGK borç yapılandırması ne zaman?

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), TBMM Genel Kurul gündemine gelen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanun Teklifi'ne komisyon aşamasında eklenen borç yapılandırması önergeleriyle ilgili bilgilendirmede bulundu. Bu çerçevede yapılandırmanın detayları şöyle:

Mükelleflerin 31 Ağustos'a kadarki vergi, prim, su, atık ücreti borçlarını taksitlendirecek yapılandırmaya son başvuru 31 Aralık olacak. Düzenleme, salgın cezalarını kapsamayacak.

VERGİ YAPILANDIRMASI NEDİR?

İhtiyaç anında aldığınız bir ihtiyaç kredisini ödemekte zorluk çekebilir, SGK borcunuzu ödeyememiş olabilirsiniz ya da motorlu taşıtlar vergisi gibi bazı vergilerinizi ödemekte zorlanmış olabilirsiniz. Bu gibi pek çok durum vardı. Böyle durumlarda ödemeler zamanında yapılamadığından borçluluk hali artarak devam eder.

Bu gibi durumlar sonucu çeşitli kurumlar tarafından zaman zaman borç yapılandırması yapılarak ödeme kolaylıkları sağlanır. Borçlu olduğunuz miktar için istenen belgeler ile birlikte yetkili mercilere başvurarak borcunuzu bütçenize uygun olacak şekilde yapılandırarak ödeyebilirsiniz.

KYK borçları başta olmak üzere çeşitli vergi borçları ve cezalar ile ilgili yapılandırma düzenlemesi için görüşmeler devam ediyor. Borç yapılandırma vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlayacak. İstihdam paketine eklenmesi planlanan yapılandırma düzenlemesi ile 4 milyon kişinin borçları düzenlenecek.

Yeni istihdam paketine eklenmesi beklenen yapılandırma düzenlemesi ile 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak. Borç yapılandırması başta KYK borçları olmak üzere vergi, sigorta, gümrük gibi pek çok alanı da kapsayacak.

Vergi borcunda yapılandırma işlemi ile borçlu vatandaşlara devlet tarafından yapılan düzenlemeler ile borçlarının geri ödemelerinde kolaylık sağlanmaktadır.

VERGİ YAPILANDIRMASI NASIL YAPILIR?

Trafik para cezalarından gümrük vergilerine kadar birçok borcu kapsayan vergi borcunda yapılandırma, borcun 6, 9, 12 ve 18 ay gibi vadelerde taksitlendirilmesine dayanır. Vergi borcunda yapılandırma borcu oluşturan ana paranın taksitlendirilerek ödenmesi ve geçmiş dönemde borca yönelik cezaların kaldırılması gibi detayları kapsar.

HANGİ BORÇLAR VERGİ YAPILANDIRMASI KAPSAMINDA?

Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Emlak vergisi, gümrük vergisi, tüm idari para cezaları, su, atık su, yol katılım payları ve KYK borçları. SGK prim borçları, idari para cezaları, birlik aidat borçları, vakıf taşınmazları borçları, nüfus para cezaları, Karayolları Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları, karayolların usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu. Taşınmaz kültür hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, 6183 sayılı kanuna göre takip edilen diğer alacaklar. TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, İhracatçılar Birliği aidat ödemeleri, KOSGEB kapsamındaki aidatlar ve alacaklar, Organize Sanayi Bölgelerinin kredi borçları, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesi yüzde 50'den fazlası bunlara ait şirketlerin irtifak hakkı, kiralama hakkından alacaklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve vakıf mallarını kiralanması ve kirala alacakları, kalkınma ajanslarının il özel idare, belediye, sanayi odalarından alacakları, TSE hizmet bedeli alacakları.

2020 E-DEVLETTEN VERGİ BORÇ YAPILANDIRMASI NASIL YAPILIR?

Vergi borcu yapılandırma işlemleri için yapılacak olan başvuruların internet üzerinden uygulanması mümkün olmaktadır. Internet üzerinden yapılacak vergi borcu yapılandırma işlemleri ile ilgili gerekli detayları vergi borçluları tarafından incelenmesi ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaların takip edilerek başvuruların yapılması gerekmektedir.Borç yapılandırma işlemleri çevrimiçi olarak Gelir İdaresi Başkanlığı resmî sitesi ile e-devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Bizzat yapılacak başvurular ise tüm vergi dairelerinden yapılabilmektedir.

E-Devlet üzerinden borcunuzu sorgulayabilir ve yapılandırabilirsiniz:

İnternet üzerinden vergi borcu yapılandırılmasında ilk olarak Gelir İdare Başkanlığı (GİB) İnternet sitesine girilir.

"İnternet Vergi Dairesi" giriş ekranına kimlik bilgileri girilmesinin ardından borca ilişkin açılan sayfadaki başvuru formu doldurulur.

Borca ilişkin ekranda telefon, adres ve e-posta bilgileri gibi iletişim bilgileri girilerek yapılandırılmak istenen borçlar seçilir ve ödeme bölümünde taksitler belirlenir.

Borçlu olunan vergi dairesi ve vergi dairesinin bağlı olduğu il seçilerek borcu yapılandırma işlemi için "EVET" seçeneği seçilerek işlem onaylanır.

Onaylama işleminden sonra açıklamaları okuyup kabul ettiğine dair onay verilerek işlem tamamlanır.

İşlemin tamamlanmasının ardından vergi borcu yapılandırma işlemini sona erer.

BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NEREYE YAPILACAK?

Borcun bulunduğu kuruma başvuru yapılacak. Vergi ise vergi dairelerine ya da belediyelere başvuru yapılacak. Prim borçları için SGK'ya başvuru yapılacak.

SGK, KYK BORÇ YAPILANDIRMASI SON BAŞVURU TARİHİ

Son başvuru tarihi 31 Aralık olacak. Düzenleme, salgın cezalarını kapsamayacak.

BORÇLU OLUNAN VERGİ DAİRESİ SORGULAMA

Vergi borcu yapılanması için başvurmadan önce tüketicinin vergi borcunun olup olmadığının sorgulanması gerekir. Vergi borcu sorgulama işlemi telefondan ve bilgisayardan İnternet aracılığı ile yapılır. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi İnternet sitesinden yapılan sorgulamalar için "gib.gov.tr" adresini takip edebilirsiniz. "Borç Sorgulama ve Ödeme" bağlantısı ile T.C kimlik numarası, anne kızlık soyadı ve doğum tarihi gibi bilgileri girerek borçlu olup olmadığınızı öğrenebilir, bağlantıları takıp ederek hangi vergi dairesine borçlu olduğunuzu görebilirsiniz.

Aynı zamanda vergi borç sorgulama işlemini Gelir İdare Başkanlığı'nın mobil uygulamaları aracılığı ile kontrol edilebilir. GİB Mobil ismiyle ulaşacağınız uygulamayı Android işletim sistemine sahip telefonlara ve iOS işletim sistemine sahip telefonlara indirerek hızlı ve kolay bir şekilde borçlarınızı sorgulayabilirsiniz.