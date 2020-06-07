Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi

Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisi Guido Senia ve kızı Melisa Ilıcalı'yla birlikte tatilini İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da sürdürüyor. Subaşı, tatil fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşırken bazen de hayranlarının çektiği fotoğraflarda yer alıyor.

MİDYE DOLMA KEYFİ

Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisi Guida Senia'yla birlikte plajda midye dolma yerken hayranları tarafından çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

KENDİ DE MİDYELERİ PAYLAŞTI

Subaşı, bu fotoğrafın ardından da Instagram hesabının hikaye bölümünden midye dolmaların ve denizin yer aldığı bir fotoğrafı paylaştı.

MELİSA DA YANINDA

Koronavirüs salgını nedeniyle Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa, Dominik'te babası Acun Ilıcalı'nın yanında kalmıştı. Uzun bir aradan sonra kızına kavuşan Subaşı kızını bir dakika olsun yanından ayırmıyor.