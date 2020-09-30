Seyit Torun kimdir? Seyit Torun nereli, kaç yaşında? Seyit Torun görevi nedir?

Seyit Torun, Bilim Tarım Limited Şirketi'ni kurdu, CHP Ordu il başkan yardımcısı oldu. 2004 yılında DSP'den Ordu belediye başkanı seçilen Torun, 2011 yılında CHP'ye geçiş yaptı. Seyit Torun biyografisi ve hayatı haberimizde.

SEYİT TORUN KİMDİR?

Siyasetçi Torun, 1 Şubat 1968 tarihinde Ordu Ulubey'de dünyaya geldi. Öğrenimine Ulubey'de başladı. Liseyi Ordu'da okudu ve sonrasında da, yükseköğrenimini 1990 yılında Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde tamamladı.

1994 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ulubey belediye başkanı seçilen Torun, bir dönem Ulubey Belediye Başkanlığı yaptı. Bu dönemde belediyecilik konusunda Almanya ve Hollanda'da araştırma ve incelemelerde bulundu. 1999 Yerel Seçimleri'ne CHP'nin Ordu belediye başkan adayı olarak katıldı ancak başarılıelde edemedi. 1999 yılı sonunda Bilim Tarım Limited Şirketi'ni kurdu ve ticarete atıldı. CHP Ordu il başkan yardımcısı oldu.

2004 yılında Demokratik Sol Parti'ye geçti. 2004 yerel seçimlerinde DSP'den Ordu belediye başkanı seçildi. 2009 yerel seçimlerine de Demokratik Sol Parti'den katıldı ve üst üste ikinci kez Ordu belediye başkanı seçildi. Ocak 2011'de tekrar CHP'ye katıldı. 2014 Yerel Seçimleri'ne CHP'den Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne aday olduysa da seçilemedi. Haziran 2015, Kasım 2015 ve 2018 Türkiye genel seçimlerinde Ordu milletvekili seçildi. 24 Ocak 2016 tarihinde CHP Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.