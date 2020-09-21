Sevilla Haritası nedir? Sevilla Haritası nereyi kapıyor? Sevilla Haritası ne zaman, kimler arasında yapıldı?

Akdeniz'de yaşana uluslararası diplomasi sürecinde gündeme gelen Sevilla Haritası her yönü ile merak ediliyor. Peki, Sevilla Haritası ne zaman, kimler arasında yapıldı? Sevilla Haritası nedir? Sevilla Haritası nereyi kapıyor?

SEVİLLA HARİTASI NEDİR?

Sevilla haritası, Rum-Yunan ikilisinin Türkiye'yi Akdeniz kıyılarına hapsederek izole etme hayallerinin temel araçlarından biri olarak kullanılıyor.

İspanya'nın Sevilla Üniversitesi beşeri denizcilik coğrafyası alanında uzman Prof. Juan Luis Suarez de Vivero tarafından hazırlandığı için üniversitenin adıyla anılan bu harita, Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de kıta sahanlığı olarak hak iddia ettiği alan ile Kıbrıs Rum yönetiminin 2004 yılında ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge'nin (MEB) sınırlarının AB'nin resmi sınırları olduğunu öne sürüyor.

Bu haritanın iddiasına göre, Meis Adası'ndan başlayan Yunan kıta sahanlığı güneye doğru Akdeniz'in ortasına kadar iniyor ve Türkiye'ye Antalya körfezi dışında bir çıkış fırsatı tanımıyor.

Türkiye, yüz ölçümü 10 kilometrekare olan, Anadolu'ya 2 kilometre, Yunan ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta olan bir adanın 40 bin kilometrekare genişliğinde kıta sahanlığı alanı yaratmasının rasyonel ve uluslararası hukuka uygun bir tez olmadığını vurgulayarak bu iddiaları reddediyor.