Sevgilisiyle video çeken Paige Turley'in göğüsleri açıldı

PaigeTurley, otel odasında duvara karşı baş aşağı bir şekilde yerde duran suyu içmeye çalışırken yeni banyodan çıkmış ve belinde havlusu sarılı bulunan erkek arkadaşı kendisine destek için bacaklarından tuttu. Üzerinde kıyafet kafası doğru kayan Paige'nnin göğüsleri dışarı fırladı.

SEVGİLİSİNİN EVİNE TAŞINDI

Paige, yaşadığı olayı sosyale medya hesabında "Ya yandaki oda duymuşsa" notuyla paylaştı. Geçen şubat ayında Aşk Adası'nın birincisi olan 23 yaşındaki Paige, 20 yaşındaki futbolcu sevgilisi ile aşk yaşamaya başladı. Paige, ilişkileri başladıktan sonra erkek arkadaşı Paige'nin evine taşındı.

Televizyon yıldızı, Finn ile ilişki yaşamadan önce evlilik fikrinin kendisini korkuttuğunu ama Finn ile tanıştıktan sonra bu düşüncesinin değiştiğini Finn'den üç yaş daha büyük olmasının kendileri için sorun olmadığını hatta anne ve babasının da genç yaşta evlendiği söyledi.