Sevgilisiyle tatile çıkan Aleyna Tilki, gazetecileri görünce köşe bucak kaçtı

Koronavirüs salgınından dolayı aylardır evinde karantinada olan ve Aleyna Tilki, 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecinin başlamasıyla soluğu tatilde aldı. Aylardır aşk yaşadığı Kadir Güneş ile tatile çıkan şarkıcı fenomen Danla Biliç eşlik etti.

GAZETECİLER ÖĞRENİNCE LOCAYA KAÇTI

Posta'da yer alan habere göre: Plajda görüntülenen çift, gazetecileri fark edince panik yaptı. Fotoğraflarının çekilmemesi için görevlilere uyarıda bulunan ikili, habercilerin olmadığını öğrenince deniz girdi. Gazetecileri tekneyle yakınlarına geldiğini öğrenen Aleyna, locanın arka kısmındaki merdivenden çıkarak, perdelerini kapattırdı. Kadir Güneş dubalara tutunarak, bir süre durduktan sonra arka merdivenden locaya geçti.

ALEYNA AYRI YERE SEVGİLİSİ AYRI YERE GİTTİ

Otel görevlileri görüntü almak isteyen basın mensubunu engellemeye çalışırken otel müdürü de ağaçlı yoldan Güneş'i kaçırırken, Tilki arkadaşlarıyla araca binerek odasına çıktı.