Sevgilisini darp etti, intihar etmesini önledim dedi

Adana'da kocası tarafından evde tutularak darp edilip bıçaklandığını ileri süren kadının birlikte yaşadığı zanlı yakalandı. Suçlamaları kabul etmeyip "intihar etmesini önledim" diyen zanlı serbest kaldı.



Edinilen bilgiye göre olay, 11 Haziran Perşembe günü merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi.



İddiaya göre, evde zorla tutulduğunu ve işkence gördüğünü iddia eden Semiha N., polisi arayarak yardım istedi. Adrese giden polisler, kolunda bıçak kesikleri olan kadını kurtardı. Semiha N., çağrılan ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri, yaptıkları çalışmayla genç kadını darp edip yaraladığı öne sürülen İbrahim A.'yı (23) gözaltına aldı.



Emniyetteki sorgusunda, 3 aydır aynı evde yaşadığı Semiha N.'nin kendisinden ayrılmak istediğini ve Seyhan Baraj Gölü'ndeki Çatalan Köprüsü'nden atlayarak intihar edeceğini söylediğini anlatan İbrahim A., kadının kendisine zarar vermemesi için kapıyı kilitlediğini ve darp etmediğini söyledi.



Hastanede ifadesi alınan Semiha N. ise birlikte yaşadığı İbrahim A.'nın başlarda kendisine iyi davrandığını ancak sonradan eve başka kadınlar getirdiğini söyleyerek, "Bu duruma karşı çıktım ve onu terk etmek istedim. Bu kez de 'Seni asla bırakmam, beni terk edemezsin' diyerek beni darbetti. Ben de dayanamadığım için polisten yardım istedim" dediği öğrenildi.



Semiha N., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, İbrahim A. da ifadesi sonrasında serbest bırakıldı. - ADANA