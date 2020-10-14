Şeref Sözü İsra kimdir? Kim canlandırıyor? Sude Zülal Güler kimdir? Sude Zülal Güler Hayatı ve biyografisi
14.10.2020 21:16 | Güncelleme: 14.10.2020 21:20
Bugün başlayacak Şeref Sözü dizisinde oyuncular merak ediliyor. En merak edilen isimlerden birisi ise Sude Zülal Güler. Peki, Sude Zülal Güler kimdir? Kim canlandırıyor? Sude Zülal Güler hayatı ve biyografisi sizlerle.
Şeref Sözü dizisi başlamadan oyuncuları merak edilmeye başlandı. Peki Sude Zülal Güler kimdir? Hayatı ve biyografisi nedir? Sude Zülal Güler kimdir, nereli, kaç yaşında, rol aldığı filmler nedir?
CİHAN ADABEYLİ KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?
Sude Güler ise 'Cihan Adabeyli'nin kol kanat gerdiği güzeller güzeli 'İsra'yı canlandırıyor.
SUDE ZÜLAL GÜLER KİMDİR?
2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sude Zülal Güler, aslen Makedonyalıdır. Muhteşem Yüzyıl Kösem'de Ayşe Sultan karakterine hayat veren Güler, Mayıs Kraliçesi'nde de Pınar karakterine rol aldı.
2013 yılında ilk defa Çınar dizisiyle ekranlara gelen Güler, İsimsizler dizisindeyse Biruske'yi canlandırdı.
2018 yılında Keşif isimli filmde rol alan Güler, filmin başrolünü oynadı ve Esma karakteriyle izleyicilerin beğenisini toplamıştır.