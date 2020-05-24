Serdar Ortaç, Acun Ilıcalı'yı nasıl sinirlendirdiğini anlattı: Telefonu yüzüme kapattı!

O Ses Türkiye'de jüriliği kaçırdığını söyleyen Ortaç, yaşadığı olayı böyle anlatı:



-Ben televizyonculuk yaparken her gün birinci oluyorduk. Şu an ki Survivor gibi… Televizyonculuk değişti. Diziler patladı.



-Yine program yapmak istiyorum. 3-4 sene önce Acun arayıp "O Ses Türkiye" diye yarışma yapıyorum. Kesin jüri olman lazım. Kenan Doğulu'yu da aradım" dedi. Ben de "Reina'dayım gel abi konuşalım" dedim. Acun da; "ben sana iş konuşalım diyorum sen beni Reina'ya çağırıyorsun" diye sinirlenip yüzüme kapadı telefonu. "O Ses Türkiye öyle kaçtı!"