Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 7,2910 liradan, euro ise 8,6370 liradan güne başladı.

07.08.2020 09:27 | Son Güncelleme: 07.08.2020 10:47

Dolar 7,2910 liradan, euro ise 8,6370 liradan güne başladı.

Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü
Dün geceki kritik toplantı sonrası Bankalar Birliği'nden ilk açıklama: Piyasalardaki gelişmeler değerlendirildi
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü

İstanbul Kapalıçarışı'da 7,2900 liradan alınan dolar, 7,2910 liradan, 8,6360 liradan alınan euro ise 8,6370 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,29 liradan, euro ise 8,63 liradan satılmıştı.

(İHA)