Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 7,2910 liradan, euro ise 8,6370 liradan güne başladı.
07.08.2020 09:27 | Son Güncelleme: 07.08.2020 10:47
Dolar 7,2910 liradan, euro ise 8,6370 liradan güne başladı.
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İstanbul Kapalıçarışı'da 7,2900 liradan alınan dolar, 7,2910 liradan, 8,6360 liradan alınan euro ise 8,6370 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 7,29 liradan, euro ise 8,63 liradan satılmıştı.
(İHA)