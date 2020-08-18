Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 7,3870 liradan, avro 8,7880 liradan güne başladı.
18.08.2020 09:03 | Son Güncelleme: 18.08.2020 10:07
İstanbul serbest piyasada dolar 7,3870 liradan, avro 8,7880 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,3860 liradan alınan dolar, 7,3880 liradan satılıyor. 8,7860 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,7880 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3950 lira, avronun satış fiyatı ise 8,7810 lira olmuştu.