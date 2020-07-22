Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 6,8370 liradan, avro 7,8920 liradan güne başladı.

22.07.2020 09:03 | Son Güncelleme: 22.07.2020 09:09

İstanbul serbest piyasada dolar 6,8370 liradan, avro 7,8920 liradan güne başladı.

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Serbest piyasada 6,8350 liradan alınan dolar, 6,8370 liradan satılıyor. 7,8900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,8920 lira olarak belirlendi.

Dün kapanışta doların satış fiyatı 6,8430 lira, avronun satış fiyatı ise 7,8410 lira olmuştu.