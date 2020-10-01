Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Çal Kapımı 13. Bölüm 1 fragmanı izle!

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SEN ÇAL KAPIMI 12. BÖLÜM SON BÖLÜM ÖZETİ

Serkan sonunda aşkını itiraf etti. Sıra Eda'da. Ama bu kadar olaydan sonra kolay olmayacak Eda'nın itirafını almak.

Serkan sabırla bekliyor Eda'nın aşık olduğunu duymak için.

Bir de ailelerden saklama meselesi var. Eda nişan sözleşmesini öğrenen halasına Serkan'la sevgili olduğunu söyleyemiyor.

Eda'nın ısrarıyla Serkan da kabul ediyor kimseye söylememeyi.

Serkan ve Eda ilişkilerini gizli tutarken birçok macera yaşayacaklar.

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