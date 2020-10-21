Sen Çal Kapımı son bölüm fragmanı! Sen Çal Kapımı 15. bölüm 2.fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı son bölüm full izle

FOX'un romantik dizisi Sen Çal Kapımı, Hande Erçel ve Kerem Bürsin başrolünde izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Beklenmedik bir aşk hikayesini konu edinen Sen Çal Kapımı, çarşamba akşamları yayımlanıyor. Peki Sen Çal Kapımı 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen çal kapımı 15. bölüm kesintisiz izleme linki!

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eda, Serkan'ın onunla İtalya'ya gideceğini halasına ve arkadaşlarına açıklar. Çok mutlu, çok aşık ve heyecanlıdır. Serkan ise ailesinin, Eda'nın ailesiyle olan bağlantısını öğrenir. "Bu benim sorumluluğum, hiçbir şey beni Eda'dan ayıramaz" der ve ailesine karşı çıkar.

Eda'ya daha çok bağlanıp, işi erteleyip Eda'yla baş başa bir gün geçirmek ister.

Eda ile aşklarını yaşarken, ofiste Serkan'ın yokluğunda programlar aksar, Leyla telefon trafiğinden çıldırır, ofistekiler panik haldedir. Efe'nin bu ortamda Selin'e yardım etmesi ve işleri düzene sokmak istemesi Serkan'ı çıldırtır.

SEN ÇAL KAPIMI 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı dizisinin 15. bölüm fragmanı yayınlandı.

SEN ÇAL KAPIMI 15. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

SEN ÇAL KAPIMI KONUSU NE?

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat'la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda'ya bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kerem Bürsin : Serkan Bolat

Hande Erçel : Eda Yıldız

Elçin Afacan : Melek Yücel

Melisa Döngel : Ceren Başar

Sitare Akbaş : Figen Yıldırım

Anıl İlter : Engin Sezgin

Evrim Doğan : Ayfer Yıldız

Neslihan Yeldan : Aydan Bolat

Bige Önal : Selin Atakan

Çağrı Çıtanak : Ferit Şimşek

Alican Aytekin : Seyfi Çiçek

Ahmet Mark Somers : Alptekin Bolat

Ali Ersan Duru : Efe Akman