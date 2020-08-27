Sen Çal Kapımı 8. bölüm fragmanı yayımlandı! Sen Çal Kapımı 7. bölüm izle

FOX'un sevilen dizisi Sen Çal Kapımı, Hande Erçel ve Kerem Bürsin başrolünde izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Beklenmedik bir aşk hikayesini konu edinene Sen Çal Kapımı, çarşamba akşamları yayımlanıyor. Sen Çal Kapımı son bölüm özeti haberimizde.

SEN ÇAL KAPIMI 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

Sevilen dizi, 7. bölüm ile ekranlara geldi. Dizi takipçileri ise sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı sorusunu araştırıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı paylaşıldı.

Sen Çal Kapımı son bölüm izle...

SON BÖLÜMDE NELER 0LDU?

Serkan, Eda'ya ilk kez içini açar ev böylece bir sırrını paylaşmıştır. Eda, paylaştıkları anın etisinde eve gider ancak Ayfer, Eda'nın mutluluğunun farkına varır. Eda gerçekten aşık mıdır?

Eda, Serkan'a kapılmaktan korkar, ama Serkan'dan da uzak durmak oldukça zordur. Serkan Bolat'ın doğum günü gelir. Efsunlu adam Serkan ise doğum günü kutlamayı sevmez. Doğum günlerini Selin ile geçirdiğini duyan Eda, büyük üzüntü duymaya başlar. Üstelik Serkan adına, Selin'e kendi elleriyle çiçek hazırlar. Peki, Serkan, Eda'yı nasıl etkileyecek?