Sektörlere göre yeni koronavirüs tedbirleri! Bakkallar, büfeler, kasap, manav, balıkçı, konfeksiyon, minibüs ve diğer sektörlerde Covid-19 tedbirleri

Koronavirüs normalleşme sürecinde uygulanacak tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından bilgilendirme yapıldı. Yapılan bilgilendirmede madenler, bakkallar, ayakkabı mağazaları, büfe, kantin, bayiler, kasap, manav, kuruyemişçi, balıkçı, konfeksiyon, giyim mağazaları, kuyumcu, bijuteri, saatçi, optikçi, minibüsler, pazar yerleri, şantiyeler, kitap, kırtasiye ve oyuncak mağazaları için koronavirüs tedbirleri açıkladı.

İŞTE SEKTÖRLERE GÖRE KORONAVRÜS TEDBİRLERİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bakkallar için alınacak korunma önlemleri için TIKLAYIN

Koronavirüs tedbirleri kapsamında madenlerde alınacak önlemler için TIKLAYIN

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ayakkabı ve çanta satışı yapan esnaflar ile ilgili önlemler için TIKLAYIN

Koronavirüs tedbirleri kapsamında büfe, kantin ve bayiler için alınacak korunma önlemleri için TIKLAYIN

Koronavirüs tedbirleri kapsamında minibüsler ile ilgili alınması gereken önlemler için TIKLAYIN

Koronavirüs tedbirleri kapsamında pazar yerlerinde alınması gereken önlemler için TIKLAYIN

Koronavirüs tedbirleri kapsamında şantiyelerde alınacak önlemler için TIKLAYIN

Koronavirüs tedbirleri kapsamında terzi, ayakkabı tadilat işletmeleri ve kuru temizlemeciler ile ilgili önlemler için TIKLAYIN

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kitap ve kırtasiye mağazaları ile ilgili önlemler için TIKLAYIN

Koronavirüs tedbirleri kapsamında oyuncak mağazaları ile ilgili önlemler için TIKLAYIN

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kasap, manav, kuruyemişçi, balıkçı ve diğer gıda satış yerleri ile ilgili alınması gereken önlemler için TIKLAYIN

Koronavirüs tedbirleri kapsamında konfeksiyon, giyim mağazaları ve tuhafiyeler ile ilgili önlemler için TIKLAYIN

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kuyumcu, bijuteri, saatçi ve optikçi esnafı ile ilgili alınması gereken önlemler için TIKLAYIN