Sayısal Loto sonuçları 25 Nisan 2020: Büyük ikramiye sahibini buldu mu?

Sayısal Loto çekilişi sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Canlı yayında yapılan Sayısal Loto çekilişi ile haftanın kazandıran altı şanslı numarası çekildi. Sayısal Loto sonuçlarına göre altı bilen bir kişi 5.244.683,95 TL kazandı. İşte, 25 Nisan 2020 Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve bu akşamın kazandıran sayıları...

KAZANDIRAN NUMARALARI: 02, 14, 25, 31, 42, 49

25 NİSAN 2020 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1317. çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 2, 14, 25, 31, 42 ve 49 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1317'nci çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 5 milyon 244 bin 683 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 41 kişi 3 bin 771 lira 45'er kuruş, 4 bilen 1391 kişi 83 lira 75'er kuruş ve 3 bilen 24 bin 396 kişi de 12 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.Büyük ikramiye isabet eden kuponun Muğla'nın Bodrum ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto, MPİ tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş, özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.