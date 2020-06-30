Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olan ihtimal ne? Sayısal Loto çekilişlerinde 6 sayının 5'i birbirinin aynısı mı odu?

Milli Piyango'nun 20 gün ara ile yapılan Sayısal Loto çekilişinde çıkan 5 numara da birbirinin aynısı oldu. Bu durum hakkında açıklama yapan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz Bu durum 3,5 trilyonda bir ihtimal" diyerek olayı değerlendirdi. Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olan ihtimal ne?

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞLERİNDE 3,5 TRİLYONDA BİR OLAN İHTİMAL NE?

Milli Piyango'nun 20 gün ara ile yapılan Sayısal Loto çekilişinde çıkan 5 numara da birbirinin aynısı oldu. 6 Haziran'daki çekilişte 5-11-24-39-41-44 şanslı numaralar ilan edildi. 27 Haziran'da ise 5-11-24-30-39-41 sayıları küreden düştü. Her iki çekilişte de 5-11-24-39- 41 numaralar çıktı.

CHP ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ DENİZ YAVUZ YILMAZ MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ HAKKINDA NE DEDİ?

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; 27 Haziran çekilişinde 644 kişi 5 numarayı bilerek 995'er bin lira kazandı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz "20 gün ara ile iki çekiliş yapılıyor ve 6 numaradan 5'i aynı çıkıyor. Bu durum 3,5 trilyonda bir ihtimal. Bir süredir şaibe iddiaları ile gündeme gelen talih kuşu güven vermiyor. Üstelik son çekişte 6 bilen yine Ankara Yenimahalle'den. Sürekli Yenimahalle'ye çıkan ikramiyeler dikkat çekici'' dedi.

Yavuzyılmaz "3,5 trilyonda bir ihtimal gerçek oldu. Altı adet numaranın beşi aynı çıkıyor. Üstelik 644 kişi de bu rakamları bilmiş, inanılması güç bir durum" dedi ve şunları söyledi: Bu, Sayısal Loto tarihinde yapılan toplam 1335 çekiliş içinde, oynanan kolon sayısına oranla en yüksek 5 bilen kişi sayısı. Eğer Sayısal Loto çekilişlerinde 5 bilen sayısı 256 kişinin üzerine çıkıyorsa, bu durum çekilişlerdeki bilimsel hesaplamaları zorlayan bir müdahale olduğu ihtimalini artırıyor."

6,95 MİLYARDA BİR OLASILIK YİNE SAYISAL LOTO'DA GERÇEKLEŞTİ

Sayısal Loto çekilişleri son dönemde dikkat çekici tesadüflere sahne oldu. Bazıları şöyle:

5 Ocak 2019'da büyük ikramiye çıkan numaralar 2, 20, 29, 38, 46, 47 oldu ve Sayısal Loto kolonuna işaretlendiğinde yukarıdan aşağıya doğru düz bir sütun oluşturacak şekilde geldi. (Yalnızca 11 yerine 46 geldi).

23 Ocak 2019 çekilişinin webtv üzerinden yayınlanan, çekiliş tarihi 01.01.1970 olarak gösterilirken, ikramiye kazanan numaralar 01, 10, 18, 29, 30 ve tekrar 10 sayısı oldu. İki aynı sayıya çıkan ikramiyenin Şans Topu çekilişine ait olduğu ortaya çıktı.

30 Ocak 2019'da yapılan çekilişte Loto ve Şans Topu'nda da 3 sayı aynı geldi ve 6.95 milyarda bir olasılık gerçekleşti.