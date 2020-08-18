Şarbon nedir? Şarbon hastalığı insanlara bulaşır mı? Şarbon belirtileri neler? Şarbon hastalığı tedavi yöntemleri neler?

Şarbon hastalığı, çoban çıbanı ve karakabarcık olarak da bilinir. Hayvanların ölümüne yol açan şarbon hastalığı, insanlara bulaşabilir. Şarbon hastalığı korunma yöntemleri nelerdir? Şarbon hastalığı tedavi yöntemlerinelerdir?

ŞARBON NEDİR?

Çiftlik hayvanlarında ve vahşi hayvanlarda görülür. Genellikle sığır, keçi gibi otlayan hayvanlarda görülür. Acillus anthracis adlı bakterinin sebep olduğu, ölümcül bir bakteriyel enfeksiyon hastalığıdır.

ŞARBONUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Mide bulantısı,

Kusma,

Karın ağrısı,

Baş ağrısı,

İştah kaybı,

Ateş,

Hastalığın ilerleyen aşamalarında şiddetli, kanlı ishal,

Boğaz ağrısı ve yutma zorluğu,

Boyun bölgesinde şişiklik gibi belirtiler görülür.

ŞARBON HASTALIĞI TEDAVİ YÖNTEMİ NEDİR?

En iyi yöntemlerden biri, siprofloksasin veya doksisiklin gibi 60 günlük bir antibiyotik kürüdür. Tedavinin aşamasına göre değişim gösteren tedavi yöntemi, şarbonun nasıl bulaştığına, hasta yaşına, genel sağlığına ve diğer faktörlere bağlıdır.

ŞARBON HASTALIĞI ÖNLENEBİLİR Mİ?

Şarbon hastalığı tehlikeli bir hastalıktır. Fakat, gerekli önlemler alındığında korkulacak bir durum söz konusu değildir. Çiğ et yememek, etlerde kırmızılık kalmayacak kadar iyi pişirmek, çıplak elle etlerle uğraşmamak (özellikle ellerde kesik veya yara varken), sindirim şarbonu ve deri şarbonundan korunmak için yeterlidir.