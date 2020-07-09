Şans Topu çekilişi sonuçları 8 Temmuz 2020: MPİ Şans Topu 995. hafta sonucu

Şans Topu çekilişi canlı yayında yapıldı. Milli Piyango İdaresi, noter huzurunda yaptığı 995. hafta Şans Topu çekilişi ile kazandıran numaraları belirledi. 5+1 bilen bir kişi 1.705.902,65 TL sahibi oldu. İşte dün akşamın şanslı sayıları, 8 Temmuz 2020 Şans Topu sonuçları...

ŞANS TOPU 995. HAFTANIN KAZANDIRAN NUMARALARI: 09, 12, 14, 23, 30+04

ŞANS TOPU SONUÇLARI 8 TEMMUZ 2020

Şans Topu oyunu çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şans Topu oyununun 995'inci çekilişinde kazandıran numaralar 11, 12, 20, 30, 33 ve artı 14 olarak belirlendi.Çekilişte 5 artı 1 bilen 1 kişi 1 milyon 705 bin 902 lira 65 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.

ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.

Şans Topunun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar. Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler. Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.