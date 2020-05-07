Şans Topu çekilişi sonuçları 6 Mayıs 2020: MPİ Şans Topu 986. hafta sonucu

Şans Topu çekilişi canlı yayında yapıldı. Milli Piyango İdaresi, noter huzurunda yaptığı 986. hafta Şans Topu çekilişi ile kazandıran numaraları belirledi. 5+1 bilen bir talihli 2.389.283,05 TL kazandı. İşte dün akşamın şanslı sayıları, 6 Mayıs 2020 Şans Topu sonuçları...

ŞANS TOPU 986. HAFTANIN KAZANDIRAN NUMARALARI: 22, 25, 28, 29, 30+05

ŞANS TOPU SONUÇLARI 6 MAYIS 2020

Şans Topu oyununun 986'ncı hafta çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 22, 25, 28, 29, 30 ve artı 5 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 986. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi 2 milyon 389 bin 283 lira 5 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 18 kişi 4 bin 743 lira 95'er kuruş, 4 artı 1 bilen 227 kişi 501 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 782 kişi 51 lira 20'şer kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 226 kişi 27 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 76 bin 57 kişi 4 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 61 bin 663 kişi 6 lira 10'ar kuruş, 1 artı 1 bilen 210 bin 525 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.Büyük ikramiye kazanan kuponun, Adana'nın Yüreğir ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.

Şans Topunun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar. Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler. Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.