Şans Topu çekilişi sonuçları 22 Nisan 2020: MPİ Şans Topu 984. hafta sonucu

Şans Topu çekilişi canlı yayında yapıldı. Milli Piyango İdaresi, noter huzurunda yaptığı 984. hafta Şans Topu çekilişi ile kazandıran numaraları belirledi. 5+1 bilen talihli çıkmadı ve 732.713,10 TL devretti. İşte dün akşamın şanslı sayıları, 22 Nisan 2020 Şans Topu sonuçları...

ŞANS TOPU 983. HAFTANIN KAZANDIRAN NUMARALARI: 03, 11, 12, 25, 34+09

ŞANS TOPU SONUÇLARI 22 NİSAN 2020

Şans Topu oyununun 984. hafta çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 3, 11, 12, 25, 34 ve artı 9 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 984. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 732 bin 713 lira 10 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 13 kişi 5 bin 454 lira 75'er kuruş, 4 artı 1 bilen 196 kişi 482 lira 55'er kuruş, 4 bilen 2 bin 728 kişi 43 lira 40'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 532 kişi 26 lira 15'er kuruş, 3 bilen 74 bin 471 kişi 4 lira 10'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 49 bin 407 kişi 6 lira 35'er kuruş, 1 artı 1 bilen 162 bin 17 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.

ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.

Şans Topunun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar. Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler. Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.