Şans Topu çekilişi sonuçları 21 Ekim 2020: MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama!

Şans Topu çekilişi canlı yayında yapıldı. Milli Piyango İdaresi, noter huzurunda yaptığı 21 Ekim tarihli Şans Topu çekilişi ile kazandıran numaraları belirledi. 5+1 bilen çıkmadı. 5 bilen 10.055,85 TL sahibi oldu. İşte dün akşamın şanslı sayıları, 21 Ekim 2020 Şans Topu sonuçları...

ŞANS TOPU 21 EKİM KAZANDIRAN NUMARALARI: 12 - 16 - 17 - 26 - 32 - 12

ŞANS TOPU SONUÇLARI 21 EKİM 2020

Şans Topu çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şans Topu oyununun 21 Ekim tarihli çekilişinde kazandıran numaralar 12 - 16 - 17 - 26 - 32 artı 12 olarak belirlendi. Çekilişte 5 artı 1 bilen çıkmadı. 5 bilen 4 kişi 10.055,85 sahibi oldu.

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ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.

Şans Topunun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar. Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler. Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.