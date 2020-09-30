Şans Topu bilet sorgulama! Şans Topu sonuçları 30 Eylül: Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

30 Eylül 2020 Sayısal Loto çekilişi heyecanla bekleniyor. Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı açıldı! Şans Topu çekilişine kısa bir süre kaldı. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 gün yapılıyor. Şans Topu sonuçları 30 Eylül: Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte, Şans Topu bilet sorgulama ekranı!

30 EYLÜL ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu çekilişi 30 Eylül, saat 20.00'de yapılacak.

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