Şans Topu 19 Ağustos 2020 sonuçları: Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama

Şans Topu çekilişi Çarşamba akşamı saat 20.00'de düzenlendi. Canlı ve noter huzurunda yapılan Sisal Şans, Şans Topu çekilişi 19 Ağustos sonuçlarına göre, kazandıran sayılar 13, 5, 18, 21, 19 + 1 şeklinde belirlendi. Açıklanan sonuçlara göre büyük ikramiye 978.127.85 TL iki talihliye gitti. Çekiliş sonucu sorgulama ve daha fazlasını derledik.

19 AĞUSTOS ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu'nun yapılan çekilişinde kazanan sayılar 13, 5, 18, 21, 19 + 1 olurken (5+1) şeklinde belirlendi. 5 bilen 8 kişi 5.671.30 TL, 4+1 bilen 69 kişi 657.50 TL, 4 bilen bin 305 kişi 43.45 TL, 3+1 bilen 2 bin 414 kişi 28.15 TL, 2+1 bilen 22 bin 142 kişi 11.25 TL, 3 bilen 40 bin 876 kişi6,65 TL, 1+1 bilen 72 bin 388 kişi 5.45 TL, 0+1 bilen 70 bin 402 kişi 5.60 TL kazanmış oldu.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI...

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. Üst bölüm 1-34 numaradan, alt bölüm ise 1-14 numaradan oluşuyor. Oyunseverler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor. Şans Topu, ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1), (1+1) ve yeni kategorisi (0+1) olarak sıralanıyor. Yenilen Şans Topu oyununda, oyunseverler artık üst bölümde bilemese de alt bölümde 1 numara bilse de kazanıyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Şans Topu'nda her kolonun fiyatı ise 2 TL.