Şans Kapıyı Çalınca başvurusu nasıl yapılır? Şans Kapıyı Çalınca sunucusu kimdir?

Şans Kapıyı Çalınca yarışması eğlenceli konsepti ve etkileyici ödülleriyle haftada bir gün televizyon ekranlarına geliyor. İlk olarak 90'lı yıllarda ekranlara gelen yarışma, yeni konsepti, yeni yarışma parkurları ve yeni sunucuyla çok beğeniliyor. Şans Kapıyı Çalınca sunucusu kimdir? Şans Kapıyı Çalınca başvurusu nasıl yapılır?

ŞANS KAPIYI ÇALINCA SUNUCUSU KİMDİR?

Şans Kapıyı Çalınca yarışması eğlenceli ve sıra dışı parkurlarıyla izleyenlerin eğlendirerek ilgisini çekiyor. Şans Kapıyı Çalınca programının sunucusu Emre Altuğ'dur. Daha önceleri Seray Sever ve Kayra Şenocak da Şans Kapıyı Çalınca programının sunuculuğunu yapmıştı.

ŞANS KAPIYI ÇALINCA HANGİ KANALDA, HANGİ GÜN?

Salı akşamları yayınlanan televizyon programı, saat 20:00'de ATV ekranlarında.

ŞANS KAPIYI ÇALINCA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ATV'nin Şans Kapıyı Çalınca adlı program için açtığı siteden ulaşabilirsiniz veya buradan başvuru formuna ulaşabilirsiniz.

ŞANS KAPIYI ÇALINCA NASIL BİR PROGRAM? ŞANS KAPIYI ÇALINCA ÖDÜLÜ NE KADAR?

Şans Kapıyı Çalınca aile babasının, bir hedef için çalışması, başarması ve bunu 'kader anı' denilen yarışma sahnesinde tekrarlamasına dayalı bir yarışmadır.

Aile babalarının ailesi adına 50.000 lira kazanmak için mücadele ettiği bir programdır. Programda el ve vücut becerisi, ezber, hafıza ve görsel tanıma yeteneği gerektiren oyunlar oynanacaktır. Ailelere birkaç gün çalışarak gerçekleştirebileceği oyunlar verilir.

Evlerine oyun mekanizmaları bırakılır ve uzmanlar eşliğinde oyunların nasıl yapılacağı öğretilir. Oyunların tamamı bir kaç gün sonunda yapılabilecek oyunlardır. Aileler evlerinde çalıştıktan sonra stüdyoya gelip oyunu gerçekleştirebilirlerse 50.000 liranın sahibi olurlar.

Şans Kapıyı Çalınca programı sıra dışı oyunların ve eğlencelik sohbetler ile yürüyen bir yarışma programıdır. Ayrıca aile içi dayanışmanı. Önemini ve güzelliğini hatırlatan, aile reisinin, babanın ailesi için ne kadar mücadeleci olduğunun ve onlar için her şeyi yapabileceğini gösteren bir içeriği sahiptir.