Şanlıurfa'da 65 yaş üstüne Kovid-19 kısıtlaması

Şanlıurfa Valiliğince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündeki vatandaşların 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmalarının kısıtlandığını bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, Kovid-19'un 65 yaş üstündeki kişileri daha fazla etkilediği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"65 yaş üstü vatandaşlarımızın 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 arası sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, 65 yaş üstü kişilerin (gelin ve damadın 1. derece yakınları hariç) düğün, nişan, nikah, mevlit yemekleri gibi etkinliklere katılmasının yasaklanmasına, sokak düğünlerinin 2 saat ile sınırlı tutulmasına karar verildi."

Ayrıca işçi, öğrenci ve memur servis araçlarında kurallara uyulmaması halinde, birinci ihlalde uyarılmasına, ikinci ihlalde idari para cezası, üçüncü ihlalde ise servis aracının 5 gün süre ile bağlanmasına karar verildi.