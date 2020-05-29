Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Poli-propilen üretimine yönelik Türkiye, Cezayir, Güney...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Poli-propilen üretimine yönelik Türkiye, Cezayir, Güney Kore, Hollanda işbirliğinde 1,2 milyar dolarlık yatırımın temelleri yılın son çeyreğinde atılacak.
29.05.2020 10:43 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:43
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Poli-propilen üretimine yönelik Türkiye, Cezayir, Güney Kore, Hollanda işbirliğinde 1,2 milyar dolarlık yatırımın temelleri yılın son çeyreğinde atılacak."