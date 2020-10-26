Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Organize sanayi bölgelerimizdeki elektrik tüketimi, her ay düzenli bir biçimde artıyor.
26.10.2020 12:17 | Güncelleme: 26.10.2020 12:20
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Organize sanayi bölgelerimizdeki elektrik tüketimi, her ay düzenli bir biçimde artıyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Organize sanayi bölgelerimizdeki elektrik tüketimi, her ay düzenli bir biçimde artıyor. Hatta şunu söyleyeyim, eylül ve ekim performansı pandemi öncesi dönemin bile üzerinde."