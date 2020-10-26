Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Günübirlik piyasa hareketlerinden sıyrılıp yaşadığımız dönemin bize sunduğu fırsatları en iyi şekilde...
26.10.2020 12:37 | Güncelleme: 26.10.2020 12:40
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Günübirlik piyasa hareketlerinden sıyrılıp yaşadığımız dönemin bize sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmemiz, buna odaklanmamız gerekiyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Günübirlik piyasa hareketlerinden sıyrılıp yaşadığımız dönemin bize sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmemiz, buna odaklanmamız gerekiyor."