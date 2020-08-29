Samsunspor- Trabzonspor maçı ne zaman? Samsunspor- Trabzonspor saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, 2020-21 Süper Lig sezonu öncesinde ilk hazırlık maçını Samsunspor ile yapacak. Karşılaşma Samsun'da gerçekleşiyor. Peki, Samsunspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Samsunspor - Trabzonspor ilk 11'i haberimizde.

29.08.2020 17:50 | Son Güncelleme: 29.08.2020 17:59

Süper Lig öncesi Samsunspor - Trabzonspor maçı 29 Ağustos günü oynanacak. Bordo mavili ekip, ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig'in yeni ekibi Samsunspor ile karşılaşıyor. Samsunspor - Trabzonspor maçı şifresiz mi? İşte, detaylar...

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SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

29 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00'de Trabzonspor ile Samsunspor karşılaşıyor. 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak maç, A Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanıyor.Yapılacak hazırlık maçı Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak.

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'İ

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Furkan Yıldırım, Campi, Abdurrahim Dursun, Flavio, A. Parmak, Kerem Baykuş, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

Samsunspor: Nurullah, Erhan Kartal, Ercan Yazıcı, Yalçın Kılınç, Erkam Reşmen, Vukan Savicevic, Oğuz Gürbulak, Guido Koçer, Burak Çalık, Gökhan Alsan, Ahmethan Köse