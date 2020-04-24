Samsun iftar saati: 24 Nisan 2020 Cuma Samsun İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)

Ramazan ayının birinci günü nedeniyle Samsun halkı, imsak vakti03:58'de sahura kalkarak ilk oruç için niyetlendi. Peki, Samsun iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saati merak ediliyor. 24 Nisan Cuma günü akşam ezanı kaçta okunacak. Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Samsun iftar saati kaçta? İşte, Samsun iftar vakti:

24 NİSAN CUMA SAMSUN İFTAR SAATİ: 19:31

2020 Ramazan imsakiyesi

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

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SAHURDA NE YENMELİ?

Sahurun gece geç saatlerde yapılıyor olması, besin tüketiminde de seçici olmayı gerektiriyor. Özellikle tuzlu gıdalar, kızartmalar, ağır hamur işleri kesinlikle tercih edilememli. Ayrıca iftarda da yavaş yemek ve çok çiğnemek önemli.

Ramazan ayı boyunca aç kalınan süre ve tüketilen yiyecekler göz önünde bulundurularak beslenme düzeni belirlenmeli. Oruç tutacaklar, imsak vaktine yakın saatlerde sofradaki yerlerini almalıdır. Ayrıca sahurda hafif bir kahvaltı türü tüketilebilir. Bunlar da peynir, yumurta, az yağ ya da yağsız hazırlanmış omlet olabilir. Bunun dışında salata söğüş bulunabilir. Süt, yoğurt, kefir de eklenebilir. Uzun süre tokluk hissi için tam tahıllı ekmekler tercih edilebilir. Sahur sofrasında çorba, salata, sebze yemeğinin tercih edilebilir.

Su içilebilecek süre içerisinde olabildiğince ve azar azar su tüketilmesi gerekir. Ama oruç tutulmayan süre içinde 12-14 bardak suyu tüketmeye çalışmak yararlı olacaktır.

İftarda ana yemeğe geçmeden önce 10 ya da 15 dakika ara verilebilir. Ara ara küçük porsiyonlar halinde tüketmek daha uygun.