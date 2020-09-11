Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Eray Duran'ın kullandığı 55 ADZ 304 plakalı otomobil ile Berkay Cebeci yönetimindeki 55 PK 003 plakalı otomobil Vezirköprü Havza kara yolu Tır Garajı mevkisinde çarpıştı. Duran'ın kullandığı otomobil çarpışmanın etkisiyle şarampole devrildi.

Kazada Eray Duran, Merve Özdemir, Kudret Sarı, Mehmet Enver Çeker ile kimliği henüz belirlenemeyen kadın yaralandı.

Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kimliği belirlenemeyen kadın ile Merve Özdemir, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Yaralılardan Duran ile Sarı, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesine, Mehmet Enver Çeker ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.