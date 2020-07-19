Başakşehir maça hızlı başladı! 3 dakikada iki tehlike

Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, 33. haftada sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maça şampiyonluk için çıkacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.00'de başlayan Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor maçını hakem Ali Şansalan yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de haftaya 66 puanla lider giren turuncu-lacivertli takım, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde, 4 puan gerisinde bulunan en yakın takipçisi Trabzonspor'un oynayacağı maçın sonucuna bakılmaksızın 2019-2020 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Medipol Başakşehir'in berabere kalması ya da yenilmesi durumunda Trabzonspor'un İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın sonucu da turuncu-lacivertli ekibi şampiyonluğa ulaştırabilir. Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un haftayı beraberlik ya da yenilgi ile kapatması ve 4 puanlık farkın korunması, turuncu-lacivertli takıma şampiyonluğu getirecek.

Medipol Başakşehir'in yenilgisi durumunda Trabzonspor'un alacağı beraberlik ya da galibiyet ise şampiyonluk yarışını son haftaya taşıyacak.

CRIVELLI VE CLICHY SARI KART CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de Hes Kablo Kayserispor mücadelesi öncesinde Azubuike'nin sakatlığı sürüyor. İstanbul ekibinde kart cezalısı oyuncu ise bulunmuyor.

Medipol Başakşehir'in Fransız futbolcuları Enzo Crivelli ve Gael Clichy, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu iki futbolcu, Kayserispor mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde turuncu-lacivertli takımın ligin son haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

İŞTE İLK 11'LER:

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Clichy, Epureanu, Skrtel, Caiçara, Mahmut, İrfan Can, Elia, Visca, Crivelli, Demba Ba.

H.K. KAYSERİSPOR: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Jonsson, Jevtovic, Ömer, Milosevic, Amir, Bajic.

CANLI ANLATIM

Dakika 1: Mücadele Ali Şansalan'ın çaldığı düdükle başladı.

Dakika 2: Elia'nın sol kanattan güzel hareketlerle taşıdığı topa ceza alanı ön çizgisinden Demba Ba gelişine vurdu, savunmaya çarpan top daha sonra Başakşehirli oyunculardan auta çıktı.

Dakika 3: Etkili paslaşmaların ardından Caicara sağ kanattan ortaladı, arka direğe açılan topu savunma kornere gönderdi.

Dakika 5: Clichy'nin sol kanattan yaptığı ortaya kale alanı içinde Crivelli hareketlendi. Kaleci Lung çıktı ve topun kontrolünü sağladı.

Dakika 11: Kayserispor orta alanda kaptığı top sonrası çok adamla atağa çıktı. Djedje'den topu alan Pedro Henrique içeri sokulmak isterken savunma araya girdi. Devamında top auta çıktı.