Şampiyonlar Ligi'nin sahibi Bayern Münih oldu

Portekiz'in Lizbon kentinde, koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanan finalde, Bayern Münih, Paris Saint Germain'i tek golle geçerek Şampiyonlar Ligi'nin sahibi oldu.

Karşılaşmanın tek golünü 59. dakikada Coman kaydetti.

Alman kulübü bu galibiyetle 6. kez bir numaralı kupayı evine götürdü.

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