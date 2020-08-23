Şampiyonlar Ligi'nin sahibi Bayern Münih oldu

Portekiz'in Lizbon kentinde, koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanan finalde, Bayern Münih, Paris Saint Germain'i tek golle geçerek altıncı kez Şampiyonlar Ligi'nin sahibi oldu.

23.08.2020 23:57 | Son Güncelleme: 24.08.2020 13:20

Portekiz'in Lizbon kentinde, koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanan finalde, Bayern Münih, Paris Saint Germain'i tek golle geçerek Şampiyonlar Ligi'nin sahibi oldu.

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Karşılaşmanın tek golünü 59. dakikada Coman kaydetti.

Alman kulübü bu galibiyetle 6. kez bir numaralı kupayı evine götürdü.

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