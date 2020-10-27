Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? Shakhtar - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Shakhtar - Inter maçı şifresiz mi? UCL fikstürü!

Sporseverlerin heyecanla taklip ettiği Şampiyonlar Ligi maçları kaldığı yerden devam ediyor. En önemli maçlardan biri olan Shakhtar - Inter maçı merak edilirken Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, Shakhtar - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, Shakhtar - Inter maçı şifresiz mi konuları araştırıldı.

SHAKHTAR - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi Shakhtar - Inter maçı 27 Ekim Salı 20.55'te oynanacak.

SHAKHTAR - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Shakhtar Donetsk - Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi maçı 27 10 2020 günü Bein Sports 2, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 20:55.

SHAKHTAR - INTER MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Shakhtar - Inter maçı ücretli platform olan BEINSPORTS ekranlarından yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ!

27.10. 20:55 Shakhtar - Inter

27.10. 20:55 Lokomotiv Moskova - Bayern Münih

27.10. 23:00 Atalanta - Ajax

27.10. 23:00m Atl. Madrid - Salzburg

27.10. 23:00 FC Porto - Olympiakos

27.10. 23:00 Liverpool - Midtjylland

27.10. 23:00 Marsilya - Manchester City

27.10. 23:00 Monchengladbach - Real Madrid

28.10. 20:55 Başakşehir -PSG

28.10. 20:55 Krasnodar - Chelsea

28.10. 23:00 Club Brugge - Lazio

28.10. 23:00 Dortmund - Zenit

28.10. 23:00 Ferencvaros - Dyn. Kyiv

28.10. 23:00 Juventus - Barcelona

28.10. 23:00 Manchester Utd - RB Leipzig

28.10. 23:00 Sevilla - Rennes