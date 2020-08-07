Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? Man. City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Man. City - Real Madrid maçı şifresiz mi? İşte Şampiyonlar Ligi

Sporseverlerin heyecanla taklip ettiği Şampiyonlar Ligi maçları kaldığı yerden devam ediyor. En önemli maçlardan biri olan Man. City - Real Madrid maçı merak edilirken Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, Man. City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, Man. City - Real Madrid maçı şifresiz mi konuları araştırıldı.

MAN. CİTY - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi Man. City - Real Madrid maçı 7 Ağustos 2020 – Cumasaat 22.00'de oynanacak.

MAN. CİTY - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi Man. City - Real Madrid maçı BEIN SPORTS 1 kanalından yayınlanacak.

MAN. CİTY - REAL MADRİD MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Man. City - Real Madrid maçı ücretli platform olan BEINSPORTS ekranlarından yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ!

7 Ağustos 2020 – Cuma 22:00

Man. City - Real Madrid

22:00 Juventus-Lyon

8 Ağustos 2020 – Cumartesi 22:00

Barcelona – Napoli

Bayern - Chelsea