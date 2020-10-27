Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? Lok. Moscow - Bayern maçı ne zaman, saat kaçta? Lok. Moscow - Bayern maçı şifresiz mi? UCL fikstürü!

Sporseverlerin heyecanla taklip ettiği Şampiyonlar Ligi maçları kaldığı yerden devam ediyor. En önemli maçlardan biri olan Lok. Moscow - Bayern maçı merak edilirken Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, Lok. Moscow - Bayern maçı ne zaman, saat kaçta, Lok. Moscow - Bayern maçı şifresiz mi konuları araştırıldı.

LOK. MOSCOW - BAYERN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi Lok. Moscow - Bayern maçı 27 Ekim Salı 20.55'te oynanacak.

LOK. MOSCOW - BAYERN MAÇI HANGİ KANALDA?

Lokomotiv Moskova - Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi maçı 27 10 2020 günü Bein Sports 1, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 20:55

LOK. MOSCOW - BAYERN MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Lok. Moscow - Bayern maçı ücretli platform olan BEINSPORTS ekranlarından yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ!

27.10. 20:55 Lok. Moscow - Bayern

27.10. 20:55 Shakhtar - Inter

27.10. 23:00 Atalanta - Ajax

27.10. 23:00m Atl. Madrid - Salzburg

27.10. 23:00 FC Porto - Olympiakos

27.10. 23:00 Liverpool - Midtjylland

27.10. 23:00 Marsilya - Manchester City

27.10. 23:00 Monchengladbach - Real Madrid

28.10. 20:55 Başakşehir -PSG

28.10. 20:55 Krasnodar - Chelsea

28.10. 23:00 Club Brugge - Lazio

28.10. 23:00 Dortmund - Zenit

28.10. 23:00 Ferencvaros - Dyn. Kyiv

28.10. 23:00 Juventus - Barcelona

28.10. 23:00 Manchester Utd - RB Leipzig

28.10. 23:00 Sevilla - Rennes