Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? Juventus - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Juventus - Lyon maçı şifresiz mi? İşte Şampiyonlar Ligi fikstürü!

Sporseverlerin heyecanla taklip ettiği Şampiyonlar Ligi maçları kaldığı yerden devam ediyor. En önemli maçlardan biri olan Juventus - Lyon maçı merak edilirken Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, Juventus - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, Juventus - Lyon maçı şifresiz mi konuları araştırıldı.

JUVENTUS - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi Juventus - Lyon maçı 7 Ağustos 2020 – Cumasaat 22.00'de oynanacak.

JUVENTUS - LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi Juventus - Lyon maçı BEIN SPORTS 2 kanalından yayınlanacak.

JUVENTUS - LYON MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Juventus - Lyon maçı ücretli platform olan BEINSPORTS ekranlarından yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ!

7 Ağustos 2020 – Cuma 22:00

Man. City - Real Madrid

22:00 Juventus-Lyon

8 Ağustos 2020 – Cumartesi 22:00

Barcelona – Napoli

Bayern - Chelsea