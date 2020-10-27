Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? FC Porto - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? FC Porto - Olympiakos maçı şifresiz mi? UCL fikstürü!

Sporseverlerin heyecanla taklip ettiği Şampiyonlar Ligi maçları kaldığı yerden devam ediyor. En önemli maçlardan biri olan FC Porto - Olympiakos maçı merak edilirken Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, FC Porto - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, FC Porto - Olympiakos maçı şifresiz mi konuları araştırıldı.

FC PORTO - OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi FC Porto - Olympiakos maçı 27 Ekim Salı 23.00'te oynanacak.

FC PORTO - OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

FC Porto - Olympiakos, UEFA Şampiyonlar Ligi maçı 27 10 2020 günü Bein Sports 4, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 23:00.

FC PORTO - OLYMPİAKOS MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

FC Porto - Olympiakos maçı ücretli platform olan BEINSPORTS ekranlarından yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ!

27.10. 20:55 Shakhtar - Inter

27.10. 20:55 Lokomotiv Moskova - Bayern Münih

27.10. 23:00 Atalanta - Ajax

27.10. 23:00m Atl. Madrid - Salzburg

27.10. 23:00 FC Porto - Olympiakos

27.10. 23:00 Liverpool - Midtjylland

27.10. 23:00 Marsilya - Manchester City

27.10. 23:00 Monchengladbach - Real Madrid

28.10. 20:55 Başakşehir -PSG

28.10. 20:55 Krasnodar - Chelsea

28.10. 23:00 Club Brugge - Lazio

28.10. 23:00 Dortmund - Zenit

28.10. 23:00 Ferencvaros - Dyn. Kyiv

28.10. 23:00 Juventus - Barcelona

28.10. 23:00 Manchester Utd - RB Leipzig

28.10. 23:00 Sevilla - Rennes