Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? Bayern - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Bayern - Chelsea maçı şifresiz mi? İşte, Şampiyonlar Ligi fikstürü!

Sporseverlerin heyecanla taklip ettiği Şampiyonlar Ligi maçları kaldığı yerden devam ediyor. En önemli maçlardan biri olan Bayern - Chelsea maçı merak edilirken Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, Bayern - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, Bayern - Chelsea maçı şifresiz mi konuları araştırıldı.

BAYERN - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi Bayern - Chelsea maçı 8 Ağustos 2020 – Cumartesi saat 22.00'de oynanacak.

BAYERN - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi Bayern - Chelsea maçı BEIN SPORTS 2 kanalından yayınlanacak.

BAYERN - CHELSEA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Bayern - Chelsea maçı ücretli platform olan BEINSPORTS ekranlarından yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ!

7 Ağustos 2020 – Cuma 22:00

Man. City - Real Madrid

22:00 Juventus-Lyon

8 Ağustos 2020 – Cumartesi 22:00

Barcelona – Napoli

Bayern - Chelsea