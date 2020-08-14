Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? Barcelona - Bayern Munih maçı ne zaman, saat kaçta? Man. City - Lyon maçı şifresiz mi? İşte Şampiyonlar Ligi fikstü

Sporseverlerin heyecanla taklip ettiği Şampiyonlar Ligi maçları kaldığı yerden devam ediyor. En önemli maçlardan biri olan Barcelona - Bayern Munih maçı merak edilirken Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, Man. City - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, Man. City - Lyon maçı şifresiz mi konuları araştırıldı.

MAN. CİTY - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi Man. City - Lyon maçı 15 Ağustos 2020 – Cumartesi saat 22.00'de oynanacak.

MAN. CİTY - LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi Man. City - Lyon maçı BEIN SPORTS 1 kanalından yayınlanacak.

MAN. CİTY - LYON MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Man. City - Lyon maçı ücretli platform olan BEINSPORTS ekranlarından yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ!

15 Ağustos 2020 – Cumartesi 22:00

Man. City - Lyon

18 Ağustos 2020 – Salı 22:00

RB Leipzig - PSG