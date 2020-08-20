Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Şampiyonlar Ligi finalinde hangi takımlar var? Şampiyonlar Ligi'nde finale kim çıktı?

Sporseverlerin heyecanla taklip ettiği Şampiyonlar Ligi maçları kaldığı yerden devam ediyor. En önemli maçlardan biri olan Lyon Bayern Münih maçı merak edilirken Lyon Bayern Münih maç sonucu, Şampiyonlar Ligi'nde kim yarı finale çıktı ve Lyon Bayern Münih maçı kaç kaç bitti konuları araştırıldı. Şampiyonlar Ligi'nde finale kim çıktı? Lyon Bayern Münih maçı kaç kaç bitti? Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?

LYON BAYERN MÜNİH MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Şampiyonlar Ligi'nin yarı final etabında Olympique Lyon ile karşılaşan Bayern Münih, Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan maçta rakibini 3-0 mağlup etti ve Devler Ligi'nde 7 yıl sonra finale yükseldi.

Bavyera temsilcisinin golleri 18 ile 33. dakikada Serge Gnabry ve 89. dakikada Robert Lewandowski'den geldi. Bayern, finalde dün akşam oynanan diğer yarı final maçında RB Leipzig'i 3-0'lık skorla geçen Paris Saint-Germain'in rakibi oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FİNALE KİM ÇIKTI?

Bavyera ekibi, 2019/20 Şampiyonlar Ligi finalinde Fransız devi Paris Saint-Germain'in rakibi oldu. Bayern, kulüp tarihinde 11. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final etabına kadar yükseldi. Kulüp, oynadığı bu finallerden 5 şampiyonluk çıkarırken 1974, 1975, 1976, 2001 ve 2013'te mutlu sona ulaşmıştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi final maçı tarihi: 23 Ağustos Pazar saat 22.00