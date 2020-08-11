Şampiyonlar Ligi çeyrek final fikstürü! RB Leipzig Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? RB Leipzig Atletico Madrid maçı şifresiz mi, hangi kanal

Şampiyonlar Ligi çeyrek final heyecanı devam ediyor. Peki, RB Leipzig Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Atalanta PS Gmaçı ne zaman, saat kaçta? RB Leipzig Atletico Madrid maçı şifresiz mi, hangi kanalda? İşte Şampiyonlar Ligi çeyrek final fikstürü!

RB LEİPZİG ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

RB Leipzig Atletico Madrid maçı Perşembe 13.08.2020, saat 22:00'de başlayacak.

RB LEİPZİG ATLETİCO MADRİD MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, HANGİ KANALDA?

RB Leipzig Atletico Madrid maçı ücretli platform olan beinSPORTS 1 ekranlarında olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL FİKSTÜRÜ

Çarşamba 12.08.2020 22:00

Atalanta –Germain

Perşembe 13.08.2020 22:00

RB Leipzig - Atl. Madrid

Cuma 14.08.2020 22:00

Barcelona-Bayern München

Cumartesi 15.08.2020 22:00

Manchester City – Lyon